Card. Parolin, le radici cristiane alimentino impegno sociale

(ANSA) - MERCOGLIANO (AVELLINO), 28 MAG - "È importante tenere presenti e vive le nostre radici cristiane per sostenere il nostro impegno civile nella società e, come insegna Papa Francesco, per essere vicini e prendersi cura delle persone nella quotidianità". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, incontrando i giornalisti prima di presiedere la concelebrazione per l'avvio dell'anno giubilare dell'abbazia di Montevergine.

Alla cerimonia, che apre la celebrazione per i 900 anni dalla fondazione del santuario, hanno preso parte anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e quello della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La Regola benedettina, ha detto il responsabile del Viminale, "dopo il crollo dell'Impero romano, nel momento più critico dell'Occidente, lanciò un seme di rinascita, un nuovo modello di comunità con al centro la persona". Un modello che, per Piantedosi, resta attuale "per la sua formula evoluta di convivenza sociale: un piccolo sistema a vocazione universale che invita a prendere gli uomini come sono, tenendo conto dei vulnerabili e valorizzando ciascuno per i suoi meriti". Insomma "rifuggire l'appiattimento ugualitario ma anche prendersi cura dei più fragili, ognuno compiendo la propria missione senza negligenze".

Per Sangiuliano, "luoghi come il santuario di Montevergine sono pilastri dell'Occidente e raccontano la nostra storia e la nostra cultura". (ANSA).