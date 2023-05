Schlein, pronti a lavorare col governo per l'emergenza maltempo

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Voglio ribadire anche da qui la piena disponibilità sia ai territori colpiti sia al governo a lavorare insieme in uno spirito di unità nazionale. Stiamo parlando di un fenomeno di una portata mai vista. Stiamo parlando di un territorio molto fragile. La prima cosa che dobbiamo fare è metterci a disposizione per trovare delle risorse, per le imprese, per l'agricoltura, per le famiglie.

Tutti meritano risposte veloci. Il Pd c'è". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al Festival dell'Economia di Trento.

"C'è da lavorare - prosegue Schlein - su un grande piano di prevenzione del dissesto idrogeologico. Una piaga che il Paese ha da sempre. Non è un momento di strumentalizzazione politica.

Serve un'azione trasversale". (ANSA).