Il M5s contro Colosimo alla presidenza dell'Antimafia

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Se la maggioranza dovesse insistere sul nome che è circolato in questi giorni (Chiara Colosimo, ndr), il Movimento 5 Stelle non parteciperà al voto in segno di totale contrarietà alla scelta che si vuole portare avanti". Lo affermano i membri M5S della Commissione Antimafia.

"Le polemiche di questi giorni sulla presidenza della commissione Antimafia rischiano di compromettere la credibilità e l'autorevolezza di un'istituzione delicata e importante per la nostra democrazia", affermano ancora i componenti pentastellati della Commissione. (ANSA).