Dl Bollette: al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia

Al via nell'Aula della Camera le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia che il governo ha posto sul decreto legge Bollette. La votazione avrà inizio alle 14.30. In base ad un accordo tra i gruppi parlamentari, entro stasera si dovrebbe giungere al via libera sul provvedimento.

La Svp e le minoranze linguistiche si asterranno sulla fiducia posta dal governo sul decreto bollette mentre voteranno a favore del provvedimento. Lo ha annunciato

nell'Aula della Camera Renate Gebhard.

"Avete conquistato il triste record di due fiducie alla settimana, non era facile, e con quella di oggi sul cosiddetto 'decreto bollette' mostrate tutto il vostro disprezzo per il Parlamento", ha dichiarato Marco Grimaldi, vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, in merito al voto di fiducia in corso oggi.

"Il provvedimento è scritto per gli amici di elusori ed evasori, di positivo c'era solo la norma sulla stabilizzazione dei ricercatori del personale precario della ricerca sanitaria

pubblica, ovvero di Ircss e Izs, categoria tenuta per decenni in una condizione di precarizzazione, ma la avete stralciata per assenza di copertura. Le aziende ospedaliere potranno poi continuare fare ricorso ai gettonisti, non soltanto nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera, come si indicava nel testo iniziale del decreto, ma anche in altri reparti, se necessario. Per la sanità un duro colpo, mentre per le aziende dell'energia fossile e per chi ha evaso i tributi di Regioni ed enti locali questo provvedimento è un vero favore", conclude Grimaldi.