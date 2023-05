Dl Bollette: Camera approva la fiducia, 199 i sì

La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Bollette, con 199 voti favorevoli, 129 contrari. La seduta è stata sospesa per pochi minuti. Alle 16 è iniziato l'esame degli 85 ordini del giorno. Il voto finale sul decreto dovrebbe svolgersi nel tardo pomeriggio-sera.

Nelle dichiarazioni di voto, la Svp e le minoranze linguistiche avevano annunciato l'astensione sulla fiducia posta dal governo sul decreto bollette mentre voteranno a favore del provvedimento. Lo ha annunciato nell'Aula della Camera Renate Gebhard.

"Avete conquistato il triste record di due fiducie alla settimana, non era facile, e con quella di oggi sul cosiddetto 'decreto bollette' mostrate tutto il vostro disprezzo per il Parlamento", ha dichiarato Marco Grimaldi, vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, in merito al voto di fiducia in corso oggi.

"Il provvedimento è scritto per gli amici di elusori ed evasori, di positivo c'era solo la norma sulla stabilizzazione dei ricercatori del personale precario della ricerca sanitaria

pubblica, ovvero di Ircss e Izs, categoria tenuta per decenni in una condizione di precarizzazione, ma la avete stralciata per assenza di copertura. Le aziende ospedaliere potranno poi continuare fare ricorso ai gettonisti, non soltanto nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera, come si indicava nel testo iniziale del decreto, ma anche in altri reparti, se necessario. Per la sanità un duro colpo, mentre per le aziende dell'energia fossile e per chi ha evaso i tributi di Regioni ed enti locali questo provvedimento è un vero favore", conclude Grimaldi.

"È incomprensibile la scelta di inserire nel cosiddetto 'Decreto bollette' uno scudo penale per i grandi evasori. Si depenalizzano i reati di omesso versamento per chi aderisce alla tregua fiscale, a patto che i versamenti vengano effettuati entro la sentenza di appello, con la solita scusa di venire incontro ai piccoli contribuenti in difficoltà.

Ma i piccoli contribuenti, artigiani, commercianti, difficilmente maturano un debito, in un solo anno, di almeno 250 mila euro di Iva o di almeno 150 mila euro di ritenute verso i dipendenti. Smettetela parlare di contribuenti che hanno dichiarato e poi hanno avuto difficoltà a pagare. I soggetti che premiate con questa norma sono colletti bianchi, amministratori delle grandi società, che magari hanno deciso di non pagare le imposte dei loro dipendenti, e probabilmente anche i loro contributi". Lo ha detto Emiliano Fenu, capogruppo M5s in Commissione finanze della Camera, annunciando nell'aula di Montecitorio il no pentastellato al voto sulla fiducia posta dal governo sul Dl bollette.

"Qua le piccole imprese in difficoltà non c'entrano niente. Siamo preoccupati - ha proseguito - perché questo governo si sta mostrando un inutile veicolo di alcuni potentati, con norme che privilegiano poche, ristrette ed esclusive platee, grandi imprese di sistema che hanno fatto grandi affari sulle difficoltà degli italiani e che possono continuare a vivere tranquille e indisturbate. Pensiamo solo alla continua richiesta da parte nostra di tassare gli extraprofitti di banche, società farmaceutiche, assicurazioni, industria delle armi: richiesta sistematicamente ignorata dal governo".