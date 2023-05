Governo pone la fiducia alla Camera sul decreto legge Ponte

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha chiesto in Aula alla Camera la fiducia sul decreto sul Ponte sullo Stretto. Il voto di fiducia si terrà domani con la prima chiama a partire dalle 12 mentre dalle 10.30 si terranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia.

Oggi pomeriggio alle 15 scade il termine per la presentazione degli ordini del giorno. Il via libera finale della Camera è atteso per mercoledì. (ANSA).