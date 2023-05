Conte, ascoltiamo anche le parole del Papa che non piacciono

(ANSA) - ALTAMURA, 12 MAG - "Ascoltiamo tutte le parole del Papa, non solo quelle che fanno piacere. Ha parlato di natalità che va coniugata all'accoglienza, questo secondo concetto non credo piaccia al governo in carica". Lo ha detto il leader del movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando a margine di un incontro elettorale ad Altamura, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento alle parole del Papa che partecipando agli stati generali della natalità ha dichiarato che natalità e accoglienza "non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia".

Quanto all'intervento della premier Meloni, Conte ha sottolineato come questo sia "pieno di ipocrisia perché" dicono che "vogliono garantire i giovani, si premurano anche loro di garantire il futuro, consentire loro di mettere su famiglia ma in realtà il primo maggio hanno fatto il decreto precarietà, che precarizza lavori e li rende sempre meno stabili". (ANSA).