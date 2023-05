Schlein a via Caetani rende omaggio ad Aldo Moro

Omaggio della segretaria del Pd Elly Schlein al memoriale di Aldo Moro in via Caetani per rendere omaggio all'ex presidente del Consiglio e presidente della Dc nel quarantacinquesimo anniversario della sua uccisione per mano delle Brigate Rosse.

La segretaria dem ha osservato un minuto di silenzio di fronte al memoriale che ricorda Moro, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi ha deposto una corona. La segretaria del Pd era accompagnata dai due capigruppo al Senato e alla Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga.