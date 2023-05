Salvini: 'Ho visto bene Berlusconi, ha ancora tanto da dire'

"L'ho visto bene ieri, ha ancora tanto da dire e tanto da fare": così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Fiva-Confcommercio sull'apparizione ieri del leader di FI.

"La prossima settimana come centrodestra unito chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia, a Brescia. Conto che ci sarà il suo fondamentale, insostituibile contributo".





"I mercati all'aperto sono l'anti-inflazione: sono soddisfatto nel sapere che mentre la grande distribuzione aumenta i prezzi ci sono donne e uomini che si svegliano alle 4 di mattina per offrire beni alla portata di tutti". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell'assemblea dei commercianti ambulanti di Fiva-Confcommercio. "Per la Lega e il governo le lavoratrici e i lavoratori sono al centro della nostra opera e non solo il primo maggio". Bene "aver dato stabilità ai commercianti", dice Salvini riferendosi del rinnovo delle concessioni degli ambulanti contenuto nel Ddl concorrenza che, con l'ok del governo, va ora all'esame del Parlamento. "Dobbiamo rilanciare il commercio ambulante - dice Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio - le nostre richieste sono state accolte ed abbiamo sentito quasi tutte le forze politiche. Speriamo in una veloce approvazione delle Camere perchè servono i criteri regionali per i rinnovi delle concessioni, non le proroghe che abbiamo subito per 13 anni perdendo 30.000 unità perche' di fatto eravamo dei precari".