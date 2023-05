Berlusconi in video: 'Sono qui per voi', standing ovation alla convention di FI

"Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese". Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo con un video alla convention del partito a Milano. Seduto a una scrivania con un plico di fogli davanti, due copie di un suo libro e un bicchiere d'acqua, sullo sfondo un cartellone di Forza Italia, la bandiera tricolore e quella europea, l'ex premier pronuncia il suo discorso con voce a tratti affaticata. Una standing ovation accoglie l'intervento del presidente di Forza Italia dopo un mese di ricovero al San Raffaele. Tutti i partecipanti si sono alzati in piedi quando Berlusconi è apparso sul maxischermo Il presidente di Forza Italia compare nel video vestito in giacca e camicia blu scuro, seduto alla scrivania, con la spilla del partito appuntata al petto. Sul tavolo un bicchier d'acqua e due dei libri che ha scritto 'L'Italia che ho in mente' e 'Discorsi per la democrazia'. "È la prima volta volta che indosso camicia e giacca da quando sono stato ricoverato" ha detto. Dietro di lui la bandiera dell' Italia e dell'Europa e la locandina della convention di Forza Italia.

"Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?'. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. 'Perché siamo qui?'. E lei mi disse "Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà'. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo con un video alla convention del partito a Milano.

Silvio Berlusconi nel suo intervento in video alla Convention di Forza Italia sta raccontando come tra il 1993 e il gennaio 1994 maturò l'idea della sua discesa in campo. Berlusconi è partito da un incontro con i sondaggisti di Fininvest nel 1993 che gli preannunciarono "la vittoria dei comunisti" alle imminenti elezioni anticipate, e le successive tappe fino al suo annuncio in Tv con la Fondazione di Forza Italia.

"Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo Governo. Per questo siamo in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo con un video alla convention del partito a Milano. "Forza Italia è per noi come una religione laica, la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore, della mente, un impegno verso noi stessi, i nostri figli, gli italiani. Mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo, passione. Nessuno riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere.Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del '94, il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà". Così Silvio Berlusconi chiude il suo video alla convention di FI. "In pochi mesi il governo ha portato a casa risultati di cui siamo orgogliosi". Lo ha detto Silvio Berlusconi intervenendo con un video alla Convention di Forza Italia.

"Soltanto un grande uomo, un grande statista, un grande leader politico dopo un mese di degenza ha la forza di rivolgersi ai suoi, all'Italia con un messaggio che rivendicherà la nostra identità". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani dal palco della convention del partito, parlando del video messaggio di Silvio Berlusconi che chiuderà l'evento.

"Con 30 anni di storia Forza Italia guarda in avanti, questo sarà il messaggio che invierà Berlusconi e rimarrete tutti toccati dalla grande umanità di questo leader, che è la nostra guida e lo sarà ancora a lungo - ha aggiunto -. Lo sforzo che ha fatto, dopo un mese di degenza, per stare con noi dimostra la sua grandezza umana e il fatto che è un uomo di Stato, un grande leader, non è solo il nostro leader ma molto, molto di più".

"Il suo messaggio sarà molto emozionante da tutti i punti di vista", ha concluso Tajani che poi ha sottolineato il rispetto "dei suoi alleati che non gli hanno mai fatto mancare la loro solidarietà, sia Giorgia Meloni sia Matteo Salvini e lui ricorderà anche questa vicinanza".



"Sono partiti molti segnali da qua. Forza Italia è una forza viva e protagonista che vuole essere un riferimento anche per i tanti elettori del Pd, ex democristiani, ex socialisti e moderati che sono un po' preoccupati della svolta a sinistra del partito democratico". Lo ha detto il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani a margine della seconda giornata di lavori della convention di Forza Italia a Milano. "Lì c'è uno spazio da occupare", ha concluso.



"Uno in democrazia può fare ciò che vuole ma non mi pare una risposta logica di quello che è stato fatto". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia e vice premier ha commentato la protesta dei sindacati, oggi in piazza contro il governo. "Il governo ha fatto tutto ciò che si poteva per aiutare i lavoratori: abbiamo ridotto il cuneo fiscale fino al 7% e stiamo lavorando per mantenerlo anche con una scelta stabile a partire dal prossimo anno", ha concluso Tajani a margine della convention di Forza Italia.