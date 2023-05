Castellone, la povertà sta diventando ereditaria

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "La povertà oggi sta diventando ereditaria, chi nasce in questa condizione non riesce spesso a uscirne. Quando si parla di povertà molti pensano che questa condizione riguardi in misura maggiore le persone più anziane.

Ebbene, nei cinque milioni e mezzo di italiani che vivono in povertà assoluta oggi ci sono il 15% di minori contro il 5% di over65". Lo afferma la vicepresidente del Senato M5s maria Domenica Castellone.

"Questo significa che un bambino o un ragazzo che si trova in queste condizioni avrà meno opportunità di realizzarsi e di mettere a frutto il suo talento. Ecco perché accanirsi contro la povertà, come sta facendo il governo Meloni, significa ipotecare il futuro del Paese", prosegue. (ANSA).