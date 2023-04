Genocidio armeno, il ricordo di Delmastro e Salvini

(ANSA) - ROMA, 24 APR - "Il 24 aprile gli armeni ricordano il genocidio perpetrato dai turchi tra il 1915 e il 1919. Per me è stato un onore essere tra i promotori, nella scorsa legislatura, della legge sul riconoscimento del genocidio armeno. Non solo un milione e mezzo di armeni perse la vita in quello che molti storici individuano come il primo genocidio moderno, ma per anni si è tentato persino di cancellarne la memoria". A ricordarlo in una nota è Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario alla Giustizia secondo il quale "non possiamo dimenticare perché non c'è futuro senza memoria", conclude il parlamentare. Analogo il commento su Twitter del leader della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini che parla di "un dramma troppo spesso ignorato, da tramandare e da ricordare". (ANSA).