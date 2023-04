Ok al ddl Concorrenza, con le norme per gli ambulanti

Il consiglio dei Ministri ha approvato il ddl Concorrenza.

Le assegnazioni delle concessioni dei parcheggi del commercio ambulante nelle aree pubbliche saranno messe a gara, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni. E' una delle novità previste dal Ddl Concorrenza approvato dal Cdm che ha approvato anche norme sul settore farmaceutico e un rafforzamento dei poteri dell'autorità Antitrust sul settore digitale.



"Legge annuale sulla concorrenza: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese". E' il primo commento a caldo del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso su Twitter.



Il "potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale", insieme alla "norma incentrata sulla promozione dell'utilizzo dei 'contatori intelligenti' (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica" sono alcune delle misure contenute nel ddl Concorrenza approvato oggi dal Cdm. Lo rende noto un comunicato del Mimit.