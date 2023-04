Schlein: "Sui migranti il governo vuole portare l'Ungheria in Italia"

"Faccio fatica a chiamare il decreto in discussione al Senato, decreto Cutro, per la tragedia che è avvenuta. Questo decreto cerca di portare l'Ungheria in Italia. Cerca di smantellare l'unico modello di accoglienza che è in grado di garantire sicurezza sociale". Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno.

"Il Pnrr è una sfida che riguarda l'intero Paese e non possiamo mancare questo appuntamento. Non possiamo rischiare con i ritardi di non ricevere risorse fondamentali per il nostro paese. Noi viglieremo a fondo sulle percentuali da destinare alla transizione ecologica e la coesione territoriale. Soprattutto su quella parte che vuole destinare gli investimenti al sud. Siamo preoccupati perché tifiamo per l'Italia e vogliamo che si raggiungano questi obiettivi. Abbiamo già chiesto al ministro Fitto di venire a riferire in aula, lo aspettiamo. Abbiamo l'impressione che si siano persi mesi", ha detto Schlein.

"Abbiamo chiesto al governo di chiarire qual è lo stato di attuazione del Piano e quali sono le modifiche su cui non c'è ancora chiarezza", ha aggiunto.

"Credo che dal Pnrr passi la credibilità del nostro Paese e la compattezza dell'Unione europea", ha proseguito Schlein.

Sul Pd "Siamo a quasi 20 mila nuove iscrizioni, serve una presenza capillare sul territorio", ha evidenziato Schlein.