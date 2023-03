Renzi,una barzelletta bloccare sviluppo intelligenza artificiale

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "L'idea che le istituzioni italiane possano bloccare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale è una barzelletta. Non si ferma l'innovazione per decreto.

Preoccupiamoci di costruire il futuro, non di fare battaglie ideologiche con la testa rivolta al passato". Lo scrive su Twitter il leader di Iv, Matteo Renzi, commentando lo stop momentaneo del Garante per la protezione dei dati personali alla ChatGPT. (ANSA).