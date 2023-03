Brasile: l'ex presidente Jair Bolsonaro è rientrato dagli Stati Uniti

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, è rientrato oggi in Brasile dagli Stati Uniti dove si era trasferito 89 giorni fa, alla vigilia dell'insediamento al potere di Luiz Inacio Lula da Silva. Un aereo della compagnia brasiliana Gol, riferisce il portale del quotidiano Fiolha de Sao Paulo, è atterrato all'aeroporto internazionale di Brasilia alle 6:38 (le 11:38 italiane).

Comincia per l'ex capo dello stato conservatore un difficile percorso durante il quale cercherà di imporsi come leader dell'opposizione al governo di Lula, ma allo stesso tempo dovrà difendersi da varie inchieste giudiziarie riguardanti fra l'altro l'assalto di suoi sostenitori agli edifici del potere a Brasilia dell'8 gennaio e la proprietà di gioielli ricevuti in dono dalla monarchia saudita.

In vista dell'arrivo di Bolsonaro - atteso in un clima di tensione per il pericolo di nuovi disturbi dopo l'assalto alle istituzioni dell'8 gennaio scorso - le autorità dello Stato di Brasilia avevano predisposto diverse misure di sicurezza in previsione di possibili disordini commessi da simpatizzanti dell'ex presidente. Tra queste il divieto di transito nel corso principale che porta alla zona dei palazzi delle istituzioni prese d'assalto a gennaio dalle turbe bolsonariste.

All'aeroprto di Brasilia predisposte misure di sicurezza per il ritorno di Bolsonaro

Il ritorno di Bolsonaro è giunto mentre l'attuale presidente Luiz Inacio Lula da Silva si trova attualmente a riposo nella residenza ufficiale e non nel palazzo di governo, a causa di una polmonite.