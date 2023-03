Pd: Calenda, la linea è praticamente identica a quella M5s

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Schlein apre un'autostrada per il Terzo Polo? "Non ho mai pensato che le cose fossero così semplici. L'autostrada deriva dalla credibilità che sviluppi nel rapporto con gli elettori. Elly Schlein è contro i termovalorizzatori, contro i rigassificatori, contro gli investimenti. Ha delle posizioni molto ideologiche, lontane dalle mie. Però ieri le ho detto, "facciamo il salario minimo"".

Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda rispondendo a Bruno Vespa durante il talk show "Cinque minuti" su Rai 1.

Secondo lei il Pd si divide? "No, secondo me non è rilevante.

Non credo che spostano voti o almeno io non li sto andando a cercare. Credo che ci sia un pezzo di elettori del Pd che non condividono quella linea che è sovrapponibile a quella del M5s".

Quindi Pd uguale M5s? "La linea è praticamente identica. Non trovo un argomento su cui non sono in sintonia. Tranne, per ora, sull'Ucraina, perché viene dalla gestione di Enrico Letta. Del resto sale uno e scende l'altro". (ANSA).