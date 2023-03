Braga, tra qualche giorno nuova segreteria Pd coesa e unita

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - C'è un braccio di ferro sulla composizione della segreteria? "No, in questi giorni proseguirà il lavoro che sta in capo alla nostra segretaria nel definire gli assetti complessivi della segreteria e degli uffici di presidenza. E ci sarà, da qui a qualche giorno credo, una squadra coesa, unita, pienamente operativa in grado di fare opposizione e costruire l'alternativa a questa destra. Questo è il nostro obiettivo fondamentale, che ci hanno consegnato i tanti elettori delle primarie". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga rispondendo alla domanda del conduttore di Radio Immagina durante il Filo diretto con gli ascoltatori.

