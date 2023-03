Terzo Polo:Calenda,è già fatto, segretario?Decidono iscritti

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Il Terzo Polo "E' già fatto. E' stato deciso che il 10 di giugno le due assemblee di Azione e Italia Viva deliberano la fusione, io mi presento come segretario, ma poi decidono gli iscritti, con un meccanismo di primarie tra gli iscritti e non certo come ha fatto il Pd, lasciando che a decidere il segretario dem fossero i 5 stelle che ahnno votato alle loro primarie. Gli iscritti hanno votato per Bonaccini e i non iscritti hanno ribaltato il risultato scegliendo la Schlein". Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione, a Mattino 5 su Canale 5. (ANSA).