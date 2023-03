Conte, la proposta Pd sul salario minimo ricalca quella M5s

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Tre anni fa erano gli "eroi" della pandemia, oggi finiscono sui giornali per paghe da 5 euro l'ora.

Le storie di lavoratori, operatori socio-sanitari e infermieri che lavorano nelle Rsa non possono lasciarci indifferenti. Tutto questo rende urgente l'approvazione del salario minimo legale da noi proposto". Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sui social, commentando il titolo di un quotidiano sulle paghe nelle Rsa.

"Ieri - aggiunge - in commissione Lavoro alla Camera è iniziata la discussione della nostra proposta. Registriamo una buona notizia: il Pd, dopo anni di titubanze, ha finalmente depositato una proposta che ricalca pressoché integralmente quella già depositata dal M5S, a mia prima firma, per introdurre una "soglia minima legale" sotto cui nessun contratto collettivo nazionale di lavoro deve scendere. Ora attendiamo Calenda, che pure si è dichiarato pubblicamente favorevole".

"Poi - conclude - allargheremo il dialogo a Forza Italia, alla Lega, a Fratelli d'Italia. Parleremo con tutti, anche con le forze di maggioranza più restie, per convincerle che stiamo facendo una battaglia di civiltà, che in 21 Paesi europei su 27 i lavoratori hanno già vinto. Non ci fermeremo sino a quando non prevarrà la dignità del lavoro e il rispetto dei lavoratori".

(ANSA).