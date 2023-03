Sindaco Padova, continuo a registrare i figli delle coppie gay

(ANSA) - PADOVA, MAR 22 - Sulla registrazione in anagrafe dei figli delle coppie omosessuali "intendo confermare le modalità e le procedure che fin dal 2017 sono state applicate da me e dal Comune di Padova, e come sempre fatto comunicando ogni atto alle Autorità competenti". Lo afferma in una nota il sindaco di Padova, Sergio Giordani, dopo un incontro "molto cordiale" con il Prefetto, Raffaele Grassi.

"Come sindaco - prosegue Giordani - ben lontano dal farne una questione ideologica o di parte, ho il dovere di tutelare anzitutto gli interessi preminenti delle bambine e dei bambini".

(ANSA).