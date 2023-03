Meloni, in Aula molte falsità, niente da dire sulle cose vere...

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Risponderò prevalentemente alle cose che non condivido cercando di guadagnare tempo perché siamo impegnati al Quirinale sempre in vista del Consiglio Europeo, ma sono molte le questioni che non condivido: dico di più, ho sentito una grande quantità di cose false e la considero una buona notizia" perché "quando c'è bisogno di dire cose che non sono vere evidentemente non si ha molto da dire su quello che vero è". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, nella sua replica nel dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"Partiamo dal tema dell'immigrazione, il tema principalmente attenzionato. In ben due interventi dell'opposizione si dice che io ho detto che Cutro è una disgrazia e invece è una tragedia.

Avviare una polemica su una cosa che ho ampiamente detto è francamente bizzarra", ha aggiunto la presidente del Consiglio ricordando che nel suo discorso di ieri in Senato ha usato sia il termine "disgrazia" sia "tragedia", parlando del naufragio di migranti. (ANSA).