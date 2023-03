Madia a Meloni, anche io sono donna, madre, cristiana

"FdI ha fatto la sua fortuna alimentando sentimenti di paura e diffidenza, per anni, forti di una bugia, lo dico alla premier, che l'interesse nazionale non si tutela con un rapporto conflittuale con l'Ue. Oggi chiediamo a Meloni di rappresentare in Europa storia, cultura, identità dell'Italia. Io questo avrei voluto chiederlo a Meloni anche a nome di molte donne, madri cristiane, anche io fra loro, che credono al valore della solidarietà e dell'europeismo come unica via per tutelare l'interesse nazionale". Lo ha detto nella sua dichiarazione di voto sulle comunicazioni della presidente del consiglio in aula alla Camera la deputata democratica Marianna Madia.