Bernini: 'Indagine interna per bando impiego gratuito'

Sul bando per la selezione di 15 esperti a titolo gratuito al Mur, ritirato ieri, "non so ancora" cosa sia successo, "ma è una cosa gravissima, un errore inaccettabile. Ho avviato un'indagine interna proprio oggi per accertare le responsabilità e chi ha sbagliato pagherà". Lo ha detto all'ANSA la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine del forum economico-scientifico italoserbo a Belgrado.

Ieri il Ministero dell'Università e della Ricerca, anche attraverso i suoi canali social, aveva comunicato che "l'Avviso pubblico per la selezione di 15 esperti da inserire nel Nucleo di Coordinamento delle attività di analisi, di studio e di ricerca del MUR" era stato ritirato "a causa di un errore tecnico nella sua stesura". "Il contenuto e i termini dell'avviso pubblico non rispecchiano la volontà e il modo di procedere del Ministero, che considera il lavoro comunque configurato un valore cui deve corrispondere sempre un'adeguata retribuzione", sottolineava l'avviso del Mur.