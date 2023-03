Figli coppie gay: Magi, sabato +europa a manifestazione Milano

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Sabato con tutta +Europa saró a Milano alla manifestazione promossa da Arcigay, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli per chiedere pieni diritti per le figlie e i figli di tutte le famiglie e per esprimere solidarietà ai sindaci come Beppe Sala che in questi anni, in mancanza di una legge, hanno tutelato le famiglie arcobaleno registrando all'anagrafe anche i figli delle coppie omogenitorali". Lo annuncia il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Serve mobilitarsi contro lo stop imposto dal Ministero alla registrazione dei figli nati da coppie omosessuali. Non è solo una questione di stato di diritto, di giustizia, di civiltà, ma anche una questione di aderenza ai valori europei dell'Italia: se il governo italiano darà seguito all'indicazione della commissione politiche europee del Senato - sottolinea il segretario di Più Europa- il nostro Paese avrebbe la grave responsabilità di bloccare il regolamento europeo di filiazione, dato che necessita dell'unanimitá dei paesi membri. Un altro passo indietro sui diritti e un passo in avanti verso il modello di Orban e Putin", conclude Magi. (ANSA).