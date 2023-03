Ok unanime Giurì d'onore Camera alla relazione su caso Cospito

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il Giurì d'onore della Camera chiamato a decidere sul caso di Giovanni Donzelli (FdI), dopo una seduta di quasi due ore, conclude i suoi lavori approvando "all'unanimità" una relazione che è stata consegnata nelle mani del presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana. "L'abbiamo data a lui e lui deciderà quando leggerla in Aula", spiega il presidente del Giurì d'onore Sergio Costa (M5S) che spiega come la relazione sia "un atto secretato" fino a quando non verrà resa nota all'assemblea. La relazione non è emendabile nè potrà essere messa ai voti. (ANSA).