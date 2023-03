Chiara Amirante: le 10 parole-chiave di Francesco

Tutta la Famiglia Nuovi Orizzonti "è in festa e ringrazia il Papa per il dono dei dieci anni del suo pontificato". "Papa Francesco è stato un 'faro' in questo tempo particolarmente difficile che stiamo vivendo. Ci ha sostenuto con il suo amore paterno e ci ha aiutato a comprendere che in questa tempesta che stiamo vivendo 'siamo tutti sulla stessa barca e possiamo non affondare solo se remiamo insieme'", dice all'ANSA la fondatrice e presidente Chiara Amirante, memore anche della visita che il Pontefice fece il 24 settembre 2019 alla "Cittadella Cielo" di Frosinone, struttura di accoglienza della comunità.



"Il Papa ha scelto un nome unico nella storia della Chiesa che ne ha delineato fin dagli inizi le coordinate fondamentali: non dimenticarci dei 'poveri', la 'cura del creato' come casa comune, l'impegno per l'edificazione di una 'fratellanza' universale al di là delle differenze geografiche, culturali o etniche, l'impegno a vivere il 'vangelo sine glossa' (alla lettera) sull'esempio del poverello d'Assisi" e l'attenzione alle "periferie esistenziali" da rimettere al centro, spiega.



"Ci ha esortato in molti modi a essere 'Chiesa in uscita' - prosegue Amirante -: con la splendida lettera apostolica Evangelii Gaudium, con il primo viaggio apostolico a Lampedusa o aprendo una 'porta santa' del Giubileo per la prima volta nella storia, in Africa. Ha continuato poi a declinare in ogni sua scelta, un'opzione preferenziale per i poveri e per le periferie, combattendo la 'globalizzazione dell'indifferenza' e annunciando con gesti e parole il volto misericordioso di Dio Padre col Vangelo della gioia".



Dieci sono le parole-chiave che, per un'operatrice nel disagio sociale come Chiara Amirante, riassumono i dieci anni di pontificato di Francesco: "misericordia, gioia, poveri, creato, fratellanza, vangelo, periferie esistenziali, comunione, preghiera, solidarietà", elenca. "Dieci parole che portano ad un rinnovamento nella Chiesa in continuità con i suoi predecessori".



Così, quindi, la fondatrice insieme alla Comunità Nuovi Orizzonti celebra i dieci anni del Pontefice. "Come dieci sono le risposte che papa Francesco ci ha regalato nel nuovo libro 'Cerca il tuo orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi' (edito da Piemme, ndr) a cura di don Davide Banzato" e che Amirante ricorda sottolineando le dichiarazioni di papa Bergoglio e il suo forte richiamo a "non lasciarci dominare dalla globalizzazione dell'indifferenza perché siamo dinanzi ad una catastrofe epocale: con ben 59 guerre e 600 conflitti dimenticati nel mondo, il rischio di una guerra nucleare, una terza guerra mondiale a pezzi già in atto, la crescita esponenziale del disagio giovanile, degli abusi, delle conseguenze della pandemia, del precario equilibrio che si sta giocando con troppe polveriere seminate in tutto il mondo e pronte ad esplodere". "Ci ha inoltre esortato con l'enciclica Laudato Si' e in tanti suoi interventi a un'inversione di marcia per impegnarci con serietà nella tutela del creato e della nostra casa comune, a cui abbiamo inflitto troppe ferite mortali". aggiunge.



Chiara Amirante, però, lancia anche un appello di speranza: "Sono convinta che, così come tanti nostri errori possono portarci verso l'autodistruzione, è ancor più vero che ogni nostra scelta singola per il bene può generare strutture di bene e un'autentica rivoluzione dell'Amore. Vogliamo seguire le tante esortazioni del Papa per impegnarci con lui nell'edificare la Civiltà dell'Amore".