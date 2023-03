Meloni ringrazia Boldrini per la sua foto alla Camera: 'Non era scontato'

"Grazie al presidente Fontana per aver voluto questa cerimonia. E grazie alla presidente Boldrini, non sapevo che questa iniziativa fosse sua, non era scontato e la ringrazio davvero". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne alla Camera, dove è stata aggiunta la sua fotografia.

"Una questione di cortesia istituzionale, di normale garbo istituzionale". Lo dice la deputata del Pd, Laura Boldrini, commentando le parole di ringraziamento che le ha rivolto la premier, Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia nella Sala delle Donne alla Camera. L'istituzione della Sala, ricorda Boldrini, "risale al 2016, quando ho voluto rendere merito alle donne della Repubblica, restituendo loro la giusta visibilità, visto che nelle sale di Montecitorio c'erano solo busti e ritratti di uomini. Mi sembrava importante far capire a visitatori e visitatrici quale sia stato il contributo delle donne". Nella Sala sono esposti i ritratti delle donne che per prime hanno ricoperto cariche istituzionali. Per i ruoli vacanti, ci sono degli specchi: "In questi anni ne abbiamo tolti diversi per sostituirli con i ritratti - conclude Boldrini - La presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati. Adesso c'è una presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Resta ancora uno specchio per la prima presidente della Repubblica. Questi traguardi sono importanti se le donne che raggiungono i vertici si adoperano concretamente per migliorare le condizioni di vita delle donne che nel nostro Paese devono ancora affrontare pregiudizi e discriminazioni".

.