Ronzulli: 'Maggioranza Ursula finita, il Ppe è con i Conservatori'

"Il rinvio del voto sullo stop dei motori a benzina e gasolio nel 2035 è un'ottima notizia. Grazie all'incisiva azione del ministro Pichetto Fratin e di Forza Italia abbiamo ottenuto un grande risultato per impedire di infliggere un durissimo colpo all'industria automobilistica e provocare la perdita di 70mila posti di lavoro". Così, in un'intervista al Giornale, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.

"Quanto è successo - ha proseguito- rappresenta anche una seria spaccatura all'interno della Commissione. La 'maggioranza Ursula' ha rappresentato una soluzione per garantire governabilità, ma adesso sta insieme per miracolo. Sarebbe più naturale una coalizione fra Ppe e Conservatori e auspichiamo che le prossime elezioni europee diano una chiara risposta in questa direzione", ha concluso.