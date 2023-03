Riconoscimento dei figli di coppie gay in Ue, confronto-scontro al Senato

Si preannuncia scontro al Senato sul riconoscimento dei diritti dei figli all'interno dell'Unione europea - indipendentemente dal modo in cui sono stati concepiti, se nati da genitori dello stesso sesso o se adottivi - in vista di un certificato europeo di filiazione. Il tema è al centro di una proposta di regolamento Ue sulla filiazione, all'esame della commissione Politiche europee del Senato. Domani l'ultima audizione, poi la discussione. Cauto il centrodestra ma orientato a opporsi: se il regolamento passasse - è la loro tesi - di fatto autorizzerebbe la maternità surrogata, oggi vietata in Italia. Favorevoli invece Pd, 5S e Avs