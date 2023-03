Rimosso a Joe Biden un tumore della pelle, sta bene

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il mese scorso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha subito la rimozione di un cancro della pelle diagnosticato durante uno screening sanitario di routine: lo ha riferito la Casa Bianca, ripresa dalla Bbc, precisando che ora sta bene.

"Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso e non sono necessari ulteriori trattamenti", ha affermato il medico di Biden, che "continuerà i controlli dermatologici come parte della sua assistenza sanitaria in corso" Il presidente, 80 anni, si è sottoposto ad un check up a febbraio e la Casa Bianca ha dichiarato che è risultato in salute e "idoneo al dovere".

Kevin O'Connor, il medico di Biden, ha fatto sapere che la lesione è stata rimossa dal torace di Biden il 16 febbraio scorso presso il Walter Reed National Military Medical Center.

"Non sarà necessario alcun ulteriore trattamento", ha detto, aggiungendo che l'area è "guarita bene" da quando è stata eseguita la biopsia.

A Biden è stato rimosso un carcinoma a cellule basali, che normalmente non si diffonde o metastatizza e che è una delle forme più diffuse di cancro della pelle negli Stati Uniti, secondo i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC). È a crescita lenta, curabile e provoca danni minimi se trattato precocemente. (ANSA).