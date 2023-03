Post sessista del sindaco di Grosseto contro Schlein, polemica

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sui social, ha postato fotomontaggi in cui Schlein è accostata un dromedario. E sotto il commento: "Per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?". E' quanto riportano alcuni quotidiani.

Il post ha generato indignazione del mondo politico locale: "Vili e gravi attacchi sessisti ai danni della neosegretaria Schlein" dicono dal Pd. "L'invito a chi politicamente lo circonda e lo affianca è prenderne le distanze".

Il sindaco di Grosseto non è nuovo a post con conseguenze polemiche: una volta sui social mise Matteo Renzi dentro una bara.