Qatar: legale Tarabella, 'situazione violenta, ma lotterà'

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - Per Marc Tarabella "è una situazione estremamente violenta ed estremamente difficile, ma continuerà a lottare per la verità". Lo ha detto Maxim Toeller, il legale dell'eurodeputato belga in carcere per il Qatargate, al termine dell'udienza sul riesame della custodia cautelare, precisando che le condizioni psicologiche e fisiche del politico sono "al meglio di come può stare una persona messa erroneamente in prigione sull'unica base delle confessioni non dimostrabili di una persona corrotta", e "al meglio di come può stare qualcuno che subisce attacchi di questo tipo da parte di ex amici ed ex colleghi che frequentava con piacere".

"Marc Tarabella è innocente, non ha nulla da rimproverarsi e non ha mai ricevuto denaro e regali in cambio delle sue posizioni politiche", ha sottolineato il difensore, riferendo che nel corso dell'udienza "la Corte d'Appello è stata molto attenta a tutte le nostre argomentazioni e prenderà la sua decisione nei prossimi giorni, dopo averle valutate e confrontate con gli elementi del fascicolo".

"Lo abbiamo difeso questa mattina e lo continueremo a difenderemo ovunque dovremo farlo e tutte le volte che sarà necessario", ha aggiunto l'avvocato. (ANSA).