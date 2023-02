Prodi, ora ricostruire il Pd, le alleanze vengono dopo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Il problema, chiunque avesse vinto, è ricostruire un partito che è in una fase di demoralizzazione totale". Lo dichiara Romano Prodi a Forrest su Rai Radio 1 commentando l'esito delle primarie del Pd. Su Schlein aggiunge: "lo scenario che ha davanti non è facile. Il partito non deve essere messo a posto dal punto di vista organizzativo, ma deve ripensare a sé stesso e a che obiettivi vuole".

"Il mio sogno - prosegue - sarebbe che ogni settimana si trattasse in rete con decine di migliaia di persone su temi di cui parliamo a tavola e poi la segretaria il fine settimana va in una città e fa il riassunto di quello che si è detto: da questo si impara. Le alleanze vengono dopo". (ANSA).