Bonaccini, via gli occhiali a goccia? No, conta cosa so fare

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il governatore della Campania, De Luca, le chiede di togliere gli occhiali a goccia, li toglie? "No, penso che agli italiani interessi cosa sono in grado di fare. Rispetto l'opinione di Vincenzo ma io li terrò anche il giorno dopo" le primarie. Così il candidato alla guida del Pd Stefano Bonaccini rispondendo a una domanda sulle sue scelte estetiche a "L'aria che tira", in onda su La 7.

Durante la trasmissione televisiva, il presidente dell'Emilia Romagna è stato intervistato sul tema delle primarie per la segreteria del Partito Democratico, in programma il prossimo 26 febbraio. "Se il segretario lo dove fare Bonaccini o Schlein - ha detto - lo decidono gli elettori. Non sono né io ne Elly a deciderlo. Se vinco chiederò a Elly, Cuperlo e De Micheli di darmi una mano, se vogliono ben volentieri. Se vince lei, senza chiedere nulla per me le darò una mano, se vuole. Per me viene prima il Pd di Bonaccini". E ha aggiunto: "Fra gli iscritti ho vinto di 20 punti in 19 regioni su 20. Un giudizio è già stato espresso. Nella maggioranza delle città ho vinto io, ha prevalso Elly di poco a Milano e Roma. Se il Pd deve uscire dalla Ztl sono contento di aver vinto nelle periferie". (ANSA).