Scholz, non è consegna di armi a prolungare la guerra, ma Putin

"Non sono le consegne delle armi a prolungare la guerra. È vero il contrario: quanto più presto Putin vedrà che le sue mire imperialistiche non sono raggiunte, tanto prima la guerra finirà e si avrà un ritiro delle truppe russe dal territorio conquistato". Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz, intervenendo alla conferenza di sicurezza di Monaco.

"Questo è l'obiettivo dell'Ucraina, secondo quanto ci ha confermato Zelensky a Parigi. Questo obiettivo perseguiamo noi come in grande unità a livello europeo, transatlantico e internazionale", ha aggiunto. (ANSA).