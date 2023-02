FI, inaccettabile Weber intervenga su vita partito

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Dentro Forza Italia esiste una sola linea e respingiamo - come abbiamo sempre fatto - ogni maldestro tentativo di dividerci. Ci auguriamo, innanzitutto come italiani, il chiarimento del malinteso e un ravvedimento di Manfred Weber, al quale chiediamo di non intervenire più. Il tema non è unicamente l'annullamento degli 'Study days', facendo un torto non solo a un partito ma all'Italia, ma anche la volontà di entrare nella vita interna di un partito, imponendo o escludendo i leader dello stesso. Questo è inaccettabile. Gli 'Study days' sono una scusa". Così i capigruppo parlamentari di FI, Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo.

"Le parole di Manfred Weber sorprendono e le respingiamo con energia e determinazione - continuano i due capigruppo - Forza Italia non ha mai lasciato alcun margine di ambiguità sulla crisi ucraina - come tra l'altro egli stesso riconosce - e il presidente Silvio Berlusconi ha chiarito a più riprese, e ancora pochi giorni fa a seguito proprio di una dichiarazione del Ppe, che non ha mai inteso venir meno all'impegno preso nel sostenere l'Ucraina, quindi non deviando in alcun modo dalla linea del partito". (ANSA).