Tajani, su auto Europa sbaglia, obiettivi irraggiungibili (2)

"Io, come parlamentare europeo - ha spiegato il ministro degli Esteri - ho votato fin dalla prima volta contro quella proposta, perchè noi dobbiamo difendere anche la nostra industria automobilistica. Con questa riforma rischiamo di perdere oltre 70 mila posti di lavoro".

"Per questo si chiedeva di cominciare dal 2035 a ridurre le emissioni di Co2 non del 100 ma del 90%, per permettere all' industria automobilistica (e alle molte aziende di componentistica italiane che servono anche aziende di altri Paesi europei) di adeguarsi. La lotta al cambiamento climatico va fatta - ha concluso - ma richiede obiettivi raggiungibili".

