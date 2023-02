Lazio: Rampelli, siamo tutti meloniani,non esistono correnti

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "La verità non è quella che compare sui giornali. Non esistono correnti in FDI, io ne sono fondatore e anticipatore, sarebbe una contraddizione in termini. Siamo tutti 'meloniani', come dite voi. Se avessi voluto fare una corrente tutti se ne sarebbero accorti perché non mi mancano capacità organizzative, ma per farla occorrerebbe dissentire dalla linea politica del leader che invece mi rappresenta integralmente". È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia rispondendo ai giornalisti. "Ci sono dinamiche territoriali, non correnti, e ce ne sono in tutta Italia, soprattutto legate a questioni elettorali derivate dalla corsa alle preferenze, ci sono da sempre in tutti i partiti", precisa Rampelli, aggiungendo di aver lavorato per la vittoria di Francesco Rocca, coordinandone la campgana elettorale. (ANSA).