Regionali: affluenza ore 19 al 25,27%, in forte calo

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - I dati relativi ai 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio testimoniano un'affluenza alle ore 19 del 25,27% (era stata del 56,1% alle precedenti omologhe). Lo rende noto il sito del Viminale.

In Lombardia (1.504 comuni su 1.504) l'affluenza è del 27,17% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 59,23%).

Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 22,11% (50,96%).

Nel 2018 si votò in una sola giornata, quest'anno i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15, mentre questa sera chiuderanno alle 23. (ANSA).