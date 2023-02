Sanremo:Salvini, non mi piace si riempia di cose extra festival

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Se ha scelto di andarci, ha diritto di svagarsi anche il Presidente della Repubblica. Non penso che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco.

Riempire il festival di contenuti extra festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c'è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro. I diritti delle donne vanno al di là dal Festival". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a Non Stop News su Rtl 102.5 (ANSA).