Renzi come Shakira sul Pd: 'Avevano Ferrari, l'hanno scambiata con una Twingo'

"Nel Pd avevano me e Calenda che parlavamo di lavoro con industria 4.0 e jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin e Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo. Avevano una Ferrari e l'hanno scambiata con una Twingo". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Milano, all'evento in sostegno alla candidatura in Lombardia di Letizia Moratti, facendo una citazione della canzone di Shakira contro il suo ex Gerard Piqué.

Votare il Terzo polo "è l'unica vera possibilità di dare una scossa alla Lombardia e anche alla politica nazionale. Perché la locomotiva d'Italia, la Lombardia, va gestita meglio di come è stata gestita fino a oggi". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell'evento 'Per la Lombardia, l'ultimo miglio' al Teatro Franco Parenti di Milano. "Se la Locomotiva ha dei treni del trasporto locale che non sono all'altezza - conclude Renzi - vuol dire che dobbiamo fare meglio. E con Letizia Moratti e il terzo polo ci proveremo"

"Fontana nei manifesti ha sempre Salvini vicino e quando non c'è Salvini chiama a raccolta cinque ministri... non so se è una cosa giusta scomodare cinque ministri del governo per una campagna elettorale". Lo afferma Letizia Moratti, candidata civica con il sostegno del Terzo polo alle regionali in Lombardia, durante un evento elettorale al Teatro Franco Parenti di Milano. "Fontana è un po' permaloso e mi insegue, quando parlo di liste d'attesa lo fa anche lui - prosegue - Adesso ho iniziato a parlare di pronto soccorso, vediamo se lo farà anche lui". "Il suo programma è il nulla, il vuoto - aggiunge Moratti - dice di voler lavorare in continuità, se lo farà 'Dio ce ne guardi da Fontana'". E comunque "non possiamo avere la memoria così corta rispetto ai lutti che abbiamo avuto in questa Regione".