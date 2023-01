Pd,rilevanza penale parole Donzelli su Cospito, Meloni che dice?

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "L'aula di oggi era chiamata in modo unanime ad approvare la proposta di legge istitutiva della commissione antimafia. Su questo pensiamo che ci debba essere unità. Questa unità è stata insozzata dalle parole di Donzelli, che sono gravissime e hanno contenuto e carattere di rilevanza penale. Visto che Donzelli ha importanti ruoli istituzionali, ci chiediamo se questa sia la posizione del presidente Meloni.

Chiediamo alla presidente Meloni di prendere una posizione chiara. Ci dica la presidente Meloni se la pensa allo stesso modo".

Così Debora Serracchiani, in un punto stampa fuori da palazzo Montecitorio dopo la bagarre in aula. (ANSA).