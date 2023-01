La premier Giorgia Meloni alla presentazione del Progetto “Polis-Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane, presso l'Auditorium La Nuvola, a Roma.

La platea di 'fasce tricolori' è sconfinata: l'Italia dei Comuni con meno di 15mila abitanti è rappresentata dai settemila sindaci, a Roma alla Nuvola di Fuksas, dove Poste Italiane presenta il Progetto Polis da 1,2 miliardi. Punta sulla rete di uffici postali per "promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e nelle aree interne" realizzando uno 'sportello unico di prossimità', per accedere a servizi della P.a., e la "più grande rete di coworking del Paese", con 250 'spazi per l'Italia'. Progetto finanziato per 800 milioni dal piano complementare al Pnrr e per circa 400 milioni dall'azienda.