Maruotti: 'Sforzo di tutti per stabilità e ripresa economica'

"Tutte le Istituzioni del Paese devono fare uno sforzo imponente per dare stabilità ed agevolare la ripresa economica, in un contesto impoverito prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti nella sua relazione sull'attività della Giustizia amministrativa in apertura dell'anno giudiziario. "In questo quadro, alla nostra Istituzione - ha aggiunto - è chiesto ancor più di agire con imparzialità, con indipendenza, ma anche con professionalità unita alla celerità, per garantire al contempo legalità e sviluppo".

"Affinché le pronunce di giustizia siano effettive, e ciò rileva soprattutto per le pronunce della Magistratura amministrativa, esse devono essere chiare, tempestive e di agevole esecuzione": è il richiamo di Maruotti. "Occorre innanzitutto - ha detto - uno sforzo di chiarezza. Le nostre decisioni sono date in nome del Popolo e si rivolgono essenzialmente alla Pubblica amministrazione e a quanti entrano in contatto con essa. Un linguaggio chiaro e un argomentare sintetico, che facciano capire con immediatezza le ragioni della decisione, saranno in grado di tracciare le linee interpretative di indirizzo, ponendo in tal modo le basi per una applicazione giusta ed eguale delle regole per tutti i consociati".