Pd: l'ex M5S Giarrusso annuncia l'ingresso nel partito

Dino Giarrusso ex esponente del Movimento 5 stelle e attuale eurodeputato indipendente ha annunciato il suo ingresso nel Partito democratico dal palco della convention promossa a Milano da Stefano Bonaccini. "Annuncio oggi ufficialmente il mio ingesso nel Pd. Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l'ha costruita e con umiltà - ha spiegato -. Entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo.

Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente ".

Dal palco Giarrusso si è rivolto a suo ex partito il Movimento 5 stelle dicendo, "non facciamo una battaglia a chi ha mezzo punto in più o meno, uniamoci per poi fare passi avanti insieme"