Giorno memoria: New York, lettura nomi ebrei deportati

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Cerimonia di lettura pubblica, all'aperto, davanti la sede del Consolato Generale d'Italia a New York, dei nomi degli ebrei deportati dall'Italia e dai territori italiani, in occasione della Giornata della Memoria.

L'iniziativa fa parte di un programma di eventi promossi dal Consolato Generale e, fra gli altri, dal Centro Primo Levi, dall'Istituto Italiano di Cultura, dalla Casa Italiana Zerilli Marimò della NYU, dall'Accademia Italiana Superiore di Studi Avanzati in America della Columbia University, per commemorare le vittime della Shoah e preservare la memoria di quei tragici avvenimenti.

Nell'ambito dei numerosi eventi proposti per l'occasione, un seminario su Giorgio Bassani, introdotto dal Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, Prof. Fabio Finotti, insieme a Paola Bassani, presidente della Fondazione Giorgio Bassani; una conversazione con Katharina von Schnurbein, coordinatrice della Commissione europea per la lotta all'antisemitismo e la promozione della vita ebraica; la prima mondiale del concerto "Piombo", ispirato alla raccolta di racconti "Il sistema periodico" di Primo Levi, curato da Luciano Chessa (al pianoforte) ed eseguito insieme alla leggendaria violoncellista Frances-Marie Uitti. (ANSA).