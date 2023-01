Ucraina: Conte, l'Ue non si sforza per una soluzione

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "L'Ue non sta facendo abbastanza per cercare di indirizzare questo conflitto a una soluzione, per cercare di individuare una via d'uscita da questo conflitto.

Robert Schuman, padre fondatore della casa comune europea, diceva che la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non a prezzo di sforzi creativi. Ecco, io non vedo sforzi creativi, non vedo coraggio in questa fase storica da parte dell'Unione. Vedo un'Unione europea che non riesce a tirare fuori una posizione comune e a costruire un percorso che sia in qualche modo alternativo rispetto all'unica strada che adesso stiamo attraversando e percorrendo, quella di un'escalation militare". Lo ha dichiarato il presidente del M5s, Giuseppe conte, in un'intervista rilasciata ad Euractiv durante la sua visita a Bruxelles.

"Dopo questi passaggi che abbiamo fatto, questi mattoni che abbiamo costruito, non possiamo fernmarci - ha aggiunto -.

Dobbiamo andare avanti ad esempio sul piano di una difesa comune europea, e non può che essere collegata a una politca estera europea. Da questo punto di vista, l'Europa se vuole rivendicare una leadership deve percorrere a grandi passi queste nuove traiettorie. Soprattutto a partire da questo conflitto.

Veramente raccomando, se l'Ue non riuscirà a far sentire una sua voce in questa prospettiva così critica a livello internazionale, se dovessimo arrivare a un negoziato di pace dove l'Ue, di fronte a un a guerra nel cuore dell'Europa, non reciterà nessuna parte da protagonista, questo significherà perdita di credibilità politica e di leadership". (ANSA).