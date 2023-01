In Cassazione la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario

E' in corso in Cassazione la solenne cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, anche questo anno per i Covid l'evento avviene in forma ristretta ed è trasmesso in diretta su Rai1. Curzio sta tracciando un bilancio della giustizia del 2022.

"L'analisi sui dati dell'amministrazione della giustizia in Italia nell'anno appena trascorso conferma il quadro in chiaroscuro già descritto nelle precedenti relazioni" però "si assiste ad un lento ma progressivo miglioramento della situazione", ha sottolineato il Primo presidente della Cassazione Pietro Curzio nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Continua il processo di riduzione del contenzioso, tanto nel civile quanto nel penale".