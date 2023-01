Gb:terzo nipote in arrivo per Andrea,che sogna riabilitazione(2)

(ANSA) - LONDRA, 24 GEN - L'azione giudiziaria - già discussa secondo il Sun con Alan Dershowitz, celebre quanto controverso avvocato americano macchiato a sua volta da passate frequentazioni con Epstein - dovrebbe essere indirizzata (se verrà davvero portata avanti) a cercare di contestare in sede penale l'evidenza delle accuse rivolte al duca da una delle vittime del faccendiere, Virginia Giuffre: sebbene in sede civile lo stesso Andrea abbia nei mesi scorsi accettato di versare a Giuffre ben 16 milioni di dollari pur di evitare una precedente causa.

Il principe 62enne, che non si è mai riconosciuto colpevole di alcun reato, potrebbe tentare di far leva anche sulle dichiarazioni contro l'autenticità di una vecchia foto che lo ritrae con una Giuffre all'epoca 17enne emerse in un'intervista rilasciata ieri dal carcere dall'ereditiera britannica Ghislaine Maxwell, ex sodale di Epstein nonché a suo tempo trait d'union fra lui e l'uomo d'affari americano. Ma diversi royal correspondent si sono detti convinti che il palazzo e re abbiano tutto l'interesse a evitare che il fratello riapra il caso, fra sospetti e imbarazzi, tanto meno mentre si definiscono i preparativi per l'incoronazione solenne di Carlo e della regina consorte Camilla in calendario a maggio a Londra. Ed escludono che ad Andrea possa essere comunque consentito di tornare a rivestire incarichi ufficiali o titoli militari, se non altro per ragioni di opportunità. (ANSA).